Lavorare la pietra come nel Medioevo: studenti a lezione da Tazzioli

Un appuntamento speciale ha anticipato l’apertura in anteprima dei nuovi spazi e delle preesistenti collezioni dei Musei del Duomo, ora risistemate e ampliate grazie all’intervento sinergico di Fondazione di Modena, UniCredit e Unesco: venerdì, infatti, si è tenuto il laboratorio ’L’arte della lavorazione della pietra: tecniche antiche incontrano la modernità’, una dimostrazione delle tecniche di lavorazione della pietra con strumenti manuali tenuta dallo scultore Dario Tazzioli all’interno del giardino e del Lapidario dei Musei del Duomo. Al pubblico è stato illustrato l’utilizzo dei principali strumenti della scultura medievale: scalpelli, subbie, gradine, scapezzini, cunei, martelline piane e dentate, picconcelli, trapano ad archetto e a bilanciere. Durante l’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione di Modena, sono stati coinvolti diversi studenti dell’istituto Venturi di Modena e il docente di discipline plastiche Sebastiano Bellobuono. Gli studenti hanno affiancato Tazzioli durante le attività dimostrative. Per l’occasione sono stati allestiti tre differenti spazi: uno dedicato alla calligrafia, in cui l’artista ha mostrato come scrivere con penna d’oca e calamaio; uno sul disegno scultoreo progettuale e, infine, un’area per la manipolazione dell’argilla. L’evento ha costituito il primo di una serie di appuntamenti e laboratori sul territorio modenese – da realizzarsi nel corso dell’anno, sempre con il sostegno della Fondazione di Modena – che vedranno il coinvolgimento ed il partenariato non solo del liceo artistico Venturi e della Basilica Metropolitana di Modena, ma anche dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, del Comune di Fiorano e del Comune di Palagano.