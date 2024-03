"Lavoratore licenziato per grave infrazione". Cgil: "Misura eccessiva"

Sul caso del lavoratore licenziato per giusta causa dalla Coop di Nonantola (mancato rispetto di una procedura del regolamento aziendale rispetto all’eliminazione di prodotti scaduti), arrivano le reazioni di Coop Alleanza 3.0 e della Cgil. "La Cooperativa – spiega – nel pieno rispetto di tutte le garanzie per il lavoratore previste dalla normativa vigente, ha dovuto procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in quanto ha rilevato, da parte del lavoratore, una gravissima infrazione inerente alle norme di sicurezza alimentare. Coop Alleanza 3.0 applica le norme in materia di sicurezza alimentare attraverso prassi e procedure che le lavoratrici e i lavoratori dei negozi seguono costantemente e con scrupolo". Di segno diametralmente opposta la posizione del sindacato Cgil, che dichiara tra l’altro in una nota: "A seguito delle controdeduzioni portate insieme al sindacato, la cooperativa ha impiegato oltre un mese a formalizzare la propria decisione in merito ai fatti avvenuti, comunicando al lavoratore che non avrebbe accettato le giustificazioni prodotte, e intimando il licenziamento in tronco. Questo provvedimento ricorda le modalità pretestuose già note alla Filcams Cgil per via di altre vertenze in Coop Alleanza 3.0 in anni passati. Il lavoratore colpito dal licenziamento, non è mai stato raggiunto da nessuna contestazione durante il suo percorso lavorativo, questo rende ancora più sproporzionato il provvedimento disciplinare".

m.ped.