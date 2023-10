Lavoratori in ’nero’, in due autolavaggi

Gli ispettori del lavoro di Modena hanno fatto verifiche durante i primi giorni di ottobre in due autolavaggi in città e avrebbero accertando l’occupazione di 6 dipendenti totalmente in nero, senza quindi tutela economica e contrattuale, pari al 100% della forza lavoro impiegata.

Le verifiche, oltre ad accertare l’irregolarità dei rapporti lavorativi che hanno comportato l’emissione di due provvedimenti di sospensione per lavoro nero, hanno evidenziato gravi carenze in fatto di sicurezza.

In particolare, entrambi gli autolavaggi non avevano provveduto all’elaborazione del dvr (documento di valutazione rischi), alla nomina dell’rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione), alla formazione e addestramento dei lavoratori interessati ed alle visite mediche preassuntive.

È stata inoltre accertata l’installazione di telecamere non autorizzate sui luoghi di lavoro, in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.