Lavoratrici dei nidi in stato d’agitazione, la Cgil: "Non viene riconosciuto il titolo di educatrice"

"Le educatrici dei nidi d’infanzia ’L’Aquilone’, ’Le Coccinelle’ e ’Virgilia’ di Maranello dell’appalto della Cooperativa Dolce, dopo la difficoltà del Covid che le ha messe a dura prova, si trovano ora a dover aprire una vertenza sindacale per arrivare ad avere il riconoscimento del titolo di educatrice (livello D2) previsto dal Ccnl delle Cooperative Sociali". A dirlo è la Cgil che critica la cooperativa: "La volontà di non riconoscere il corretto inquadramento è finalizzata ad aumentare il profitto dell’impresa a scapito delle retribuzioni delle educatrici. Inoltre questa scelta rischia di non garantire la qualità e la continuità dei servizi".