Lavorazione carni e operaio impiantista

Il Centro Impiego di Sassuolo per conto di una azienda alimentare del comprensorio sta conducendo la ricerca di un addettoa lavorazione carni. Indispensabili buona conoscenza della lingua italiana, patente B, candidato automunito. Si offre tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno su turni. Si accettano candidature fino all’08062023. Inoltre, il Centro Impiego di Sassuolo per conto di una azienda del settore impianti per rete dati ricerca un operaioa impiantista da impiegare presso aziende per effettuare collegamenti rete dati e fibra ottica a Pc. Ai fini dell’assunzione sarà considerata preferibile una pur minima esperienza nel settore o il conseguimento di un titolo di studio attinente. Alla figura assunta si offrirà un contratto a tempo determinato con orario di lavoro tempo pieno. La sede di lavoro si trova a Maranello. Entro il 08062023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]