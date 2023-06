"Lavorazione carni, istituire un’accademia"

"Un’accademia per la lavorazione carni capace di fornire ai giovani nuove competenze e professionalità al servizio di un settore che in provincia di Modena conta 200 imprese e oltre 5 mila addetti. Un polo formativo e tecnologico della macellazione e dei salumi che, oltre ad addestrare i lavoratori, sensibilizzi gli operatori privati e pubblici sulla sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi, l’economia circolare, l’igiene e sicurezza degli alimenti". La proposta è del sindacato Fai Cisl Emilia Centrale, che l’ha lanciata in un convegno sul settore lavorazione carni organizzato ieri mattina a Castelnuovo Rangone. "Oltre ai noti problemi di legalità, sfruttamento dei lavoratori e infortuni (ne sono vittime soprattutto i giovani) – ha spiegato il segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale Daniele Donnarumma – il settore della lavorazione carni ha un enorme bisogno di figure specializzate che non si trovano. Ecco perché riteniamo che sarebbe molto utile creare una struttura formativa collocata nel cuore del comparto, coinvolgendo le aziende e le istituzioni. Un ente di questo tipo potrebbe favorire il ricambio generazionale nelle imprese e diventare un punto di riferimento per la formazione". Il convegno si è concluso con l’intervento del segretario nazionale della Fai Cisl Patrizio Giorni, che ha sottolineato tre sfide per il mondo del lavoro, a partire dalla legalità. m.ped.