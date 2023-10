Centro impiego Vignola per azienda meccanica a Vignola, cerca operaioa addettoa per lavorazione lamiere e piegatura con presse. Non indispensabile esperienza. Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato con orario a tempo pieno. Domande entro il 3010 a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe