Lavori a una tubatura del gas Cambia la viabilità in via Luosi Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, sta sostituendo una tubatura della rete gas in via Luosi a Modena, con sensi unici alternati e restringimenti di carreggiata. Intervento durerà circa 10 giorni, con possibili variazioni nella viabilità e nel trasporto pubblico locale. Non sono previste interruzioni di fornitura.