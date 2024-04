Lavori a Villa Sorra, visite guidate per mostrare le novità

A un anno dall’avvio del cantiere di Villa Sorra, una delle più importanti ville storiche pubbliche del territorio emiliano, l’amministrazione comunale ha organizzato un percorso di visite guidate per illustrare alla cittadinanza i lavori eseguiti, prevedendo 5 aperture al pubblico tra il 6 e il 25 aprile. Le visite guidate al cantiere, aperte a gruppi di massimo 30 persone a turno, nei primi due fine settimana (6,7, 13 e 14 aprile) verranno organizzate con i seguenti orari: 9.30, 11.00, 14.30 e 16. Sono previste visite straordinarie al giardino storico anche nella giornata di giovedì 25 aprile, sempre per un massimo di 30 persone a turno (9.30, 10.45, 12.00), data in cui sarà proprio Villa Sorra ad ospitare anche la Festa della Liberazione di Castelfranco Emilia di quest’anno. Le prenotazioni per le visite delle prime due settimane devono essere fatte necessariamente entro la giornata di oggi scrivendo a: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it. Solo per le visite del 25 aprile la scadenza per le prenotazioni è fissata al 19 aprile, scrivendo una mail al medesimo indirizzo. m.ped.