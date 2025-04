Lavori agli impianti sportivi. Investimento da 270mila euro

Il Comune di Castelfranco fa il punto sul progetto di riqualificazione delle strutture sportive del territorio. "Nei mesi scorsi – spiega una nota dell’amministrazione - sono stati realizzati interventi presso i campi da calcio di Piumazzo e Panzano (in quest’ultimo spazio sono stati riqualificati anche gli spogliatoi), oltre che a Castelfranco Emilia. Nel capoluogo, infatti, si è provveduto a migliorare l’accessibilità al campo di tiro con l’arco, a ritracciare le linee della pista di atletica e a rinnovare la copertura della palestra delle scuole Marconi. Il costo totale degli interventi, tutti conclusi entro l’inizio di aprile, è stato di circa 270mila euro. In particolare, presso i campi da calcio di Piumazzo e Panzano sono stati installati due nuovi impianti di illuminazione: nel primo caso, sono state sostituite le vecchie apparecchiature, mentre a Panzano sono state montate per la prima volta. Grazie a questi interventi, gli atleti possono allenarsi e giocare anche in orari serali, nel rispetto delle normative vigenti e con un’illuminazione più efficiente e sostenibile. Non solo. Sempre a Panzano si è lavorato alla riqualificazione degli spogliatoi e all’adeguamento dell’impianto caldaia: un’opera che migliora il comfort degli atleti e degli utenti delle strutture. Anche il campo di tiro con l’arco di Castelfranco Emilia è stato interessato da lavori con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità e garantire un’adeguata manutenzione dell’area di tiro. Un’attenzione particolare è stata rivolta pure alla pista di atletica, che è stata sottoposta a una serie di interventi di manutenzione e alla ritracciatura delle linee. Alla palestra delle scuole Marconi, per risolvere il problema di infiltrazioni di acqua, è stata realizzata una nuova copertura ad unica falda sopra l’attuale".

m.ped.