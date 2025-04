Lavori al campo sportivo. Il Comune bacchettato: "Consegni i verbali"

Il gruppo di minoranza ‘Zocca Domani’ aveva chiesto più volte di avere copia dei verbali di cantiere e degli ordini di servizio relativi ai lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, anche con tanto di richiesta formale di accesso agli atti da parte dei consiglieri Michela Bortolini e Federico Covili, ma non sono mai stati soddisfatti. La posizione del Comune di Zocca era che quei documenti non potevano essere consegnati in quanto non transitati attraverso il protocollo dell’Ente. I consiglieri di opposizione, il 7 febbraio scorso, si sono rivolti al Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna che, ora, si è pronunciato in loro favore affermando di non condividere la motivazione offerta dall’Amministrazione: "la registrazione di protocollo di un documento - ha detto -, disciplinata all’art. 53 del DPR n. 445/2000, non costituisce un presupposto per accogliere o respingere una istanza di accesso. L’operazione non incide sulla natura o sul contenuto del documento ma è finalizzata a generare una serie di informazioni utili per la tracciatura e la circolazione dello stesso". Per il Difensore Civico il fatto che la documentazione non sia disponibile è un problema anche per la trasparenza, il controllo e la responsabilità amministrativa: "Tra l’altro - ha precisato - tutta la documentazione relativa all’esecuzione dei contratti pubblici, compresi verbali di cantiere e ordini di servizio, di regola dovrebbe far parte del fascicolo e, come tale, conservata dall’Amministrazione per fini di trasparenza, controllo e responsabilità amministrativa".

Il Difensore Civico invita pertanto "il Comune di Zocca a consentire l’accesso ai documenti richiesti se nella materiale disponibilità dell’Amministrazione". "Finalmente – afferma Federico Covili capogruppo di Zocca Domani - i documenti ci sono stati inviati dall’Ufficio Tecnico ma non ci sono state scuse né un’assunzione di responsabilità. Siamo soddisfatti del responso del Difensore Civico. Ora potremo studiare meglio le carte e capire con più chiarezza la situazione. Ma resta una grande amarezza, considerato il contesto in cui ci troviamo. Siamo stati costretti a rivolgerci a un’istituzione esterna per avere semplicemente ciò che ci spettava di diritto".

Covili chiede perché "sindaco e giunta continuano a non voler fare chiarezza su ciò che è accaduto nel campo sportivo? Se non c’è niente da nascondere, perché abbiamo dovuto rivolgerci al Difensore Civico per avere questi documenti? È questo un modo accettabile di amministrare una comunità come quella di Zocca? Noi non ci fermeremo. Lo dobbiamo a tutti i cittadini di Zocca".

w. b.