"Lavori al cimitero monumentale, al via rafforzamento e restauro"

Il cimitero di San Cataldo, sia nella parte di metà ottocento di Cesare Costa che in quella Rossi-Braghieri elevata nel tardo novecento, è luogo di memoria e di dolore ma anche un celebre monumento. E ora, per la parte antica, tempo un paio di anni e la delicata struttura sarà rimessa a nuovo, restaurata dagli esperti di Comune e dell’impresa bolognese Balestri. L’intervento, del valore di 4 milioni di euro, è finanziato interamente dalla Regione Emilia-Romagna con fondi post sisma 2012 e ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza permettendo così miglioramento sismico e restauro conservativo. "Prende il via oggi – spiegano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi – il cantiere per i lavori nell’area monumentale di San Cataldo, un bene tutelato e con una elevata frequenza di persone, con l’obiettivo di renderlo più accogliente e aumentare il livello di sicurezza. Abbiamo così portato a compimento un altro tassello nel quadro degli investimenti della nostra città: in questo modo San Cataldo avrà un futuro sicuro dal punto di vista sentimentale e monumentale. Il terremoto risale a oltre dieci anni fa, ma è stato un iter complicato che abbiamo seguito. Ci stiamo anche occupando del lato Rossi-Braghieri con quest’ultimo che sta facendo un grande lavoro e tra breve ci consegnerà uno studio di fattibilità per vedere come completare questa parte che è da tempo nei libri dell’architettura contemporanea e nelle monografie dell’architetto Aldo Rossi". Il presente intervento sulla parte antica ha fatto riemergere, come del resto era prevedibile, i grossi problemi che la struttura ottocentesca ebbe con il terremoto del maggio 2012. I muri esterni rischiarono di collassare mentre qua e là crepe ancora oggi si intravedono osservando i soffitti. Nella parte più straordinaria costruita da Cesare Costa - la cappella Bonacini dotata di una iconica statua bianca che si eleva sotto una volta dipinta a cassettoni - le crepe nel muro sono più evidenti. "Il cimitero - dice l’architetto Ilaria Braida, direttore dei lavori - è un ampio edificio che si è sviluppato lungo cento anni di storia e ciò ha inciso su tante scelte effettuate. Ora interveniamo in varie parti, soprattutto sulle coperture perché già Costa si rese conto che il marmo usato era bellissimo, ma certo fragile. Il rafforzamento riguarderà l’apparato delle volte dove sono state riscontrate lesioni importanti e alcuni elementi architettonici in cui è stato rilevato un aggravamento, a esempio sulle colonne in serpentino, sugli architravi del porticato e sul muro di cinta sud, con i relativi portali di ingresso. Va ricordato – aggiunge – che il cimitero è un organismo architettonico complesso costruito in un arco temporale tale da comportare scelte costruttive, di materiali e tecnologie diverse, da cui è originata la fragilità dell’edificio". Completa l’ingegner Alberto Borghi, direttore operativo: "La copertura misura 15mila metri quadrati, noi interveniamo nei 6mila metri più fragili dove effettuiamo il miglioramento sismico. Scenderemo poi lungo gli archi così come saremo attenti sulle mura esterne".

Stefano Luppi