Lavori al fotofinish Il teatro di Concordia toglie i ponteggi: riaprirà a settembre

Dopo undici anni, il Teatro del Popolo di Concordia, uno dei teatri storici dell’Area Nord, riaprirà. E sarà il primo della zona ad essere restituito alla collettività, dopo la distruzione del terremoto del 2012.

Mentre si stanno smontando le impalcature, innalzate da mesi dalla Società Cattolica di Reggio Emilia, che ha realizzato l’intervento di recupero, e si stanno terminando gli ultimi lavori legati agli impianti, è già stata definita la data per la festa inaugurale che sarà il 16 e 17 settembre.

E dopo quella data il teatro riaprirà al pubblico col suo cartellone di iniziative e spettacoli, definito attraverso la gestione affidata a Fondazione Ater. Secondo le cronache, quello che oggi è conosciuto come Teatro del Popolo, venne edificato agli inizi del Novecento e si chiamava Teatro Sociale e all’epoca era costituito solo da platea e galleria. All’inizio degli anni Venti sulle fondamenta del precedente, venne poi edificato l’attuale struttura aggiungendo una seconda galleria, allargando il palcoscenico e dotandolo di 650 poltroncine in legno.

Riaperto nel 1936 venne ribattezzato Teatro del Littorio. Fu solo dopo la Seconda guerra mondiale che divenne Teatro del Popolo, gestito prima da due associazioni cittadine, poi fino al 1960 dal sig. Bergamini e dal 1960 al 1978 dal signor Ferdinando Corradi. Vi si alternavano cinema, prosa, avanspettacolo, lirica e operetta.

Dopo due anni di totale chiusura, nel 1980 l’attività fu ripresa con la gestione del Comune di Concordia e la direzione artistica affidata a Mauro Diazzi. Per il suo completo ripristino e ammodernamento, seriamente danneggiato dal terremoto del 2012, sono occorsi 3,6 milioni di euro raccolti attraverso il rimborso assicurativo per i danni del sisma sul patrimonio pubblico e i fondi messi a disposizione dalla Regione, che ha completato la totale copertura necessaria a sostenere i costi dell’investimento.

Con il suo ripristino il Teatro del Popolo tornerà ad essere il cuore centrale della cultura con una stagione teatrale e spettacoli rivolti anche al mondo delle scuole (teatro ragazzi). Inoltre, sarà la casa per tutte le associazioni locali, ora senza una "casa artistica" in cui esprimere la loro arte. Concordia, infatti, vanta una lunga tradizione dilettantistica di compagnie di spettacolo, che si rifanno a La Zattera, una compagnia amatoriale di teatro d’autore nata all’inizio degli anni ’70 per iniziativa del professor Giulio Ascari, che la diresse fino alla morte, e alla Compagnia Stelle allo Specchio, tuttora diretta da Paolo Prandini, che alterna rappresentazioni di commedie dialettali e musicali.

