Lavori al Parco delle Meraviglie: "Sarà un luogo di inclusione"

A Bastiglia è iniziata la riqualificazione del Parco delle Meraviglie. L’intervento, con il sostegno della Fondazione di Modena, si concluderà entro 60 giorni. Il progetto prevede sia l’esecuzione di opere che la realizzazione di un ciclo di attività a tema ambientale della durata di due anni, con iniziative rivolte a tutti ma in particolare a bambini e persone con disabilità. Il progetto, che per la parte relativa alla riqualificazione ha un costo di 107.000 euro, viene realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena all’interno del bando “Verde Comune 2023”, della Regione Emilia-Romagna nel “Programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” e integrato con risorse proprie dal Comune di Bastiglia. La durata dei lavori di riqualificazione è stabilita in 60 giorni, con inaugurazione del Parco entro la fine del mese di giugno.

Tra gli obiettivi dell’intervento c’è la realizzazione di un’area sgambamento cani dotata di ingresso pavimentato per agevolare le persone con disabilità motorie, oltre alla trasformazione dell’intero spazio in un ambiente accessibile e inclusivo con nuove pavimentazioni, arredi e giochi. Il verde esistente, ed è un altro degli obiettivi del progetto, sarà ulteriormente valorizzato grazie all’inserimento di arbusti colorati e di specie aromatiche varie, nell’ottica di consentire ai bambini di avvicinarsi alle diverse specie e di capire l’importanza dell’ambiente e della biodiversità. E’ prevista anche la realizzazione di una sperimentazione artistica permanente curata dalle bambine e dai bambini delle vicine scuole d’infanzia e primaria.