Lavori alla rete idrica: cambia la viabilità

Inizieranno lunedì 30 settembre e avranno una durata di due mesi, i lavori di rinnovo di un tratto dell’acquedotto di Vignola, in via per Campiglio e in via Frignanese. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che precisa: "L’intervento, a cura del gruppo Hera, vedrà la posa di una nuova condotta di 30 centimetri di diametro e si inserisce in un ampio progetto di ottimizzazione della rete idrica adduttiva. Si otterranno, infatti, migliori gestione e distribuzione della risorsa idrica non solo nel comune di Vignola, ma anche nei territori dei comuni di Castelvetro e Marano. L’intervento comporterà un investimento di circa 85.000 euro, a carico del gruppo Hera. Per permettere lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza, saranno apportate modifiche alla viabilità: sarà infatti vietata la circolazione nel tratto di via per Campiglio interessato dal cantiere, ovvero dall’incrocio con via Frignanese, nel bordo di Tavernelle, fino al borgo di Campiglio.

Hera informa che durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio".

m.ped.