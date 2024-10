"Lavori alla rete idrica scolastica. Grazie al tesoretto da 83mila euro"

Un ‘tesoretto’ di poco più di 80mila euro immediatamente reinvestito sulle scuole cittadine. Lo ha ottenuto il Comune di Formigine a seguito della riqualificazione di due centrali termiche a servizio della scuola dell’infanzia Malaguzzi di Formigine e della scuola primaria Don Mazzoni di Corlo intercettando gli incentivi erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che supporta interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’adozione di fonti di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento degli edifici. A seguito delle verifiche eseguite dal GSE su quanto realizzato sui due edifici, a fronte di una spesa complessiva di circa 155mila euro per i due interventi già completati la scorsa estate estate, l’Amministrazione comunale ha potuto beneficiare dell’erogazione di un incentivo pari a circa 83mila euro, subito reinvestiti in edilizia scolastica. Intervenendo presso la scuola primaria Ferrari dove si è dato corso al completamento della sostituzione di tutte le linee di distribuzione della rete idrica interna (quasi cinquecento metri di nuovi tubi in acciaio in sostituzione delle vecchie tubature in ferro zincato) e ristrutturando completamente la zona bagni presente nell’ala dedicata al post scuola. I lavori sono giunti oramai al termine e fra pochi giorni anche questa parte della scuola sarà nuovamente utilizzabile. "Un’operazione particolarmente virtuosa - evidenzia il Sindaco Elisa Parenti – dal momento che al rinnovamento e alla messa in sicurezza di due impianti termici si accompagnano risultati positivi in termini di risparmio energetico nonché l’incentivo finanziario reinvestito nella scuola stessa".

