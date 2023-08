Lavori all’acquedotto Stop al servizio idrico per alcune aziende

Servizio idrico interrotto per alcune decine di aziende del distretto ceramico.

Il gestore dell’impianto di Tressano, frazione di Castellarano, ha infatti programmato un intervento di manutenzione straordinaria che si protrarrà da lunedì 21 a domenica 27 agosto.

Quest’ultimo lascerà senz’acqua una quarantina di utenze del settore agro-industriale che hanno sede nei comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine ma sono alimentate dalla rete allacciata all’acquedotto collocato sulla sponda reggiana del distretto.

A comunicarlo è il Gruppo Hera, che gestisce la rete idrica sui nostri territori e che ha già avvisato gli interessati.

Nel dettaglio, la temporanea sospensione della fornitura idrica si renderà necessaria per consentire al gestore dell’impianto di Tressano (che non fa parte del Gruppo Hera) di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulle linee di filtrazione e un intervento sulla dorsale principale per sostituire un tratto di tubazione ammalorata.

Allo stesso tempo però, come comunicato da Hera, non sono previste interruzioni per le utenze domestiche.

Ma non è finita qui.

Per quanto riguarda le aziende interessate, infatti, la fornitura idrica alle utenze verrà interrotta dalle ore 8 di lunedì 21 agosto alle ore 23 di domenica 27 agosto causando, con tutta probabilità, i disagi del caso.

Come sottolineato, nessuna interruzione del servizio, invece, per tutte le utenze, privati e aziende, servite dall’acquedotto civile.