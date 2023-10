Lavori alle Paggerie. Le sale alternative

Grazie ai fondi Pnrr ottenuti nei mesi scorsi dall’amministrazione, iniziano questa settimana le operazioni di ristrutturazione delle Paggerie, sede tra l’altro della Sala ‘G.P.Biasin’ di via Rocca, spesso richiesta dalle associazioni per incontri o conferenze. L’amministrazione ha predisposto un piano B che permetterà di utilizzare, al suo posto, la Sala Civica di San Michele di viale Bondi 6, o le sale presso il circolo ‘Pagliani’ di Borgo Venezia, quella del circolo ‘Tassi’ di via Repubblica, del circolo ‘Fossetta’ di viale Guicciardini, a Braida, o ancora quella del circolo ‘Falcone e Borsellino’.