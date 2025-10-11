Lavori alle scuole medie, individuata l’impresa

Novità importanti per le nuove scuole medie di Pavullo: l’amministrazione comunale fa sapere infatti che è stata individuata la nuova impresa esecutrice per il progetto finanziato con fondi Pnrr: si tratta della ITI di Modena, con la quale sono già stati effettuati sopralluoghi e confronti tecnici. Dopo la risoluzione del contratto con la prima impresa assegnataria a causa di gravi inadempienze, la ditta in questione risulta ora - come confermato da visura camerale - sottoposta a misure protettive del patrimonio, equivalenti a una forma di amministrazione controllata che potrebbe sfociare in una liquidazione giudiziale. Come spiega il sindaco Davide Venturelli: "Questo conferma che la decisione di risolvere il contratto è stata doverosa e tempestiva. Se non fossimo intervenuti per tempo, la situazione sarebbe ulteriormente precipitata. Voglio anche ricordare che non siamo stati un caso isolato: altri otto Comuni hanno dovuto procedere nello stesso modo con la medesima impresa".

Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una ricognizione complessiva dei 216 progetti della linea ‘Scuole Innovative’, in quanto diverse amministrazioni stanno incontrando difficoltà nel rispetto delle tempistiche fissate dall’Unione Europea. "Il target previsto dal Pnrr per il completamento delle opere è molto ambizioso - prosegue Venturelli - e i tempi burocratici rendono particolarmente complesso il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, il nostro impegno resta massimo per non perdere questa occasione fondamentale per la comunità".

E aggiunge: "Abbiamo trovato un interlocutore competente e disponibile. Con i nostri tecnici stiamo valutando una rimodulazione delle fasi esecutive, in modo da poter arrivare almeno a un collaudo parziale dell’opera entro il 30 giugno 2026. Il Ministero ci ha suggerito di procedere rapidamente alla consegna del cantiere alla nuova ditta ci ha assicurato che seguirà con particolare attenzione il nostro caso – sottolinea il primo cittadini di Pavullo -. Inoltre, è in corso inoltre una negoziazione per allineare i tempi di questa linea del Pnrr con altre dedicate alle scuole, spostando il termine per la fine lavori dal 31 marzo al 30 giugno. Non si tratta di una soluzione definitiva, ma rappresenta una boccata d’ossigeno che ci permette di andare avanti con maggiore serenità. Contiamo di dare presto altri aggiornamenti positivi sul progetto delle nuove scuole medie, un’opera strategica per il futuro del nostro territorio".

Maria Silvia Cabri