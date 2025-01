"Lavori alle strade per migliorare la sicurezza"

Una serie di piccoli interventi di modifica e sistemazione della viabilità cittadina in corso di svolgimento sulle strade sassolesi. Nulla di radicale ma, a seguito delle richieste dei cittadini, una serie di piccole migliorie "volte – spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana e alla viabilità David Zilioli – a migliorare la sicurezza". Dedicati, soprattutto, alla mobilità pedonale e ciclabile: del maxifinanziamento chiesto alla Regione (800mila euro) per sistemare i collegamenti mancanti della rete ciclabile si sa, come si sa di altri contributi (80mila euro) attesi dal ministero per ulteriori migliorie su alcuni incroci (quello tra via Mazzini e via Repubblica, o tra via Gorizia e via Fanti, ad esempio) non privi di pericolosità, ma in questo caso si parla di altro.

Si parla, dice Zilioli, "piccoli, anche minimali, ma significativi lavori, con priorità alle zone più frequentate da ragazzi e utenti fragili come gli anziani" che hanno preso spunto dalle segnalazioni dei cittadini cui sono seguiti prima i sopralluoghi con i tecnici, poi gli interventi cui si sta dando corso.

Tra i primi, già ultimati, gli attraversamenti su via della Pace nei pressi delle Poste, "dove – spiega l’assessore – si è data più visibilità ai pedoni, anticipando un cordolo fisico per inibire soste improprie sulla attraversamento", quelli su via Circonvallazione, con l’inserimento di una isola centrale "che garantisca uno spazio sicuro a metà del passaggio pedonale", mentre i prossimi in agenda riguardano l’incrocio su viale della Pace a ridosso dell’ingresso del cimitero di San Prospero.