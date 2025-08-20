Lavori all’ex mercato bestiame. Ecco il Parco dell’Inclusività con giardini, orti e spazi fitness

Avrà la forma di una T e, scandito da varie pennellate di colori, unirà foresta urbana, giardini comunitari, orti, aree giochi, fitness e spazi per la salute: diversi ambienti attrezzati rivolti alle diverse tipologie di utenti, dall’infanzia alla terza età, su una superficie complessiva di circa 7 mila 500 metri quadrati.

È il Parco dell’Inclusività, un nuovo spazio verde e aggregativo nel comparto ex Mercato Bestiame di Modena tra via del Mercato e via Finzi, i cui lavori hanno sono partiti nei giorni scorsi. Il parco viene realizzato in adiacenza alle palazzine residenziali su cui i privati hanno avviato gli interventi, compreso il recupero del cosiddetto ’rotore’, edificio incompiuto la cui costruzione era iniziata anni fa.

"Verde pubblico, sicurezza e aggregazione sociale. Il Parco dell’Inclusività è uno dei tasselli che caratterizzerà maggiormente la rigenerazione urbana dell’intero comparto dell’Ex Mercato Bestiame – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Pnrr Giulio Guerzoni – e sarà a servizio di tutto il quartiere, vecchie e nuove residenze. Ringrazio tutti i tecnici comunali, le imprese e le maestranze che sono impegnate nei cantieri perché il cronoprogramma dei lavori procede regolarmente verso la scadenza del 2026".

I lavori sono stati aggiudicati dalla società cooperativa Cires di Castenaso (Bologna) che ha proposto una serie di migliorie al progetto, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco per ciò che riguarda le opere a verde, gli impianti, i giochi e le attrezzature; l’inserimento di 12 punti luce aggiuntivi per un totale di 36 punti luce nel parco e di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo per alimentare, appunto, l’impianto di illuminazione. Saranno inoltre installate 12 telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso collegato alle Forze dell’Ordine e due apparecchi Sos anche in questo caso collegati alle Forze dell’Ordine. Completano le migliorie una vasca interrata per il recupero di acqua meteorica a fini irrigui, due punti wifi di libero accesso e la creazione di habitat idonei a favorire l’attrazione e la coesistenza di fauna selvatica di piccola taglia all’interno del nuovo parco urbano.

Al centro del parco dell’Inclusività troverà spazio una piccola foresta urbana, il cuore verde del parco, composto da querce, frassini, aceri e altre specie autoctone a elevato valore ornamentale per fioriture, frutti e colore delle foglie nelle varie stagioni. La zona è pensata come un luogo fresco e ombreggiato destinato a un utilizzo libero, dal relax al fitness.

Attorno alla foresta, il Community garden diventerà uno spazio di aggregazione ed educazione per adulti e bambini; un luogo dove stare insieme, osservare la natura, fare esperienze di coltivazione e manutenzione delle piante. In una sorta di libreria botanica si alterneranno aiuole con essenze floreali in scala cromatica, alberi da frutto, spazi per orti e aree a prato per la sosta e il gioco libero, su una superficie complessiva di circa 3 mila metri quadrati. Ogni aiuola sarà distanziata da quella adiacente da percorsi posti in maniera radiale rispetto al percorso principale realizzati in calcestre. È inoltre previsto un percorso parallelo a quello principale che permetterà di fare passeggiate immersi tra le piante. Gli orti urbani, una volta regolamentati dal Comune, permetteranno poi ai cittadini di coltivare prodotti a km zero.