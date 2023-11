Lavori con l’elicottero per la nuova seggiovia

Un grande elicottero di colore rosso, un Super Puma, ieri ha fatto la spola lungo la parete, in quota, del Cimone. Trasportava materiale destinato alla seggiovia Lamaccione oggetto di lavori per aumentarne la portata. "Stiamo montando gli ultimi tre pali della seggiovia in un punto impervio dove non era possibile arrivare se non con l’elicottero – spiega Marco Bonucchi, vice sindaco di Sestola –. La Lamaccione era una seggiovia triposto, con una portata di 1800 persone, che trasformiamo in quadriposto con una portata di 2400. Si trova in un punto molto centrale da dove transitano tutti gli sciatori, specialmente per il rientro. La portata maggiore permetterà di smaltire più in fretta la fila che si fermava al momento del rientro, soprattutto nei weekend". La Lamaccione è un’importante infrastruttura di proprietà del Comune di Sestola che porta gli sciatori a Belladonna, nella zona laghi di innevamento. Da lì si sale fino al punto in cui, dall’altro versante, arriva la seggiovia del Lago della Ninfa.

I lavori, finanziati dalla Regione, dovrebbero concludersi entro fine mese per avere disponibile così l’impianto all’apertura della stagione sciistica. "Nei prossimi due o tre giorni, durante i quali è previsto bel tempo – continua Bonucchi – dovremmo riuscire a ultimare la parte più consistente dall’intervento, dopodiché resteranno il montaggio della fune, di alcune parti meccaniche e gli ultimi cablaggi elettrici. Contiamo di poter ultimare l’intervento a fine novembre ed essere pronti per il collaudo". Sono 19 gli impianti del Comprensorio sciistico del Cimone, compreso il Lamaccione, che servono oltre 50 chilometri di piste, nei territori comunali di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato, a un’altitudine che spazia da 900 a quasi 2000 metri. E lassù, ci sono anche il baby park, la pista da bob, e vari altri servizi.

Walter Bellisi