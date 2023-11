Lavori di asfaltatura nelle strade comunali

Nel comune di Zocca sono iniziati i lavori della tranche di lavori di asfaltatura, per un costo di 217.000 euro che interesseranno alcuni tratti di strade comunali più ammalorati, mentre è stato affidato un secondo stralcio di 100.000 euro per rappezzi stradali su via Tezza, via Sgarabattola, via Rosola e via Montecorone, che inizieranno lunedì 6 novembre. Inoltre, il Comune ha affidato la progettazione esecutiva dell’intervento nel marciapiede in Via Roma-Via Rosola.