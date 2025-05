Lavori di Hera. Tre ore senz’acqua

Dalle 22 di domani i tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati nella riparazione di una condotta idrica in via Cavallotti. L’intervento programmato si protrarrà per circa tre ore, ma per permettere l’esecuzione dei lavori, sarà necessario interrompere il servizio idrico agli utenti delle vie Montanara, Baggi, Pellico, Saffi, D’Azeglio, Farini, Sigonio, Pilo, Verdi, Fontanelli, Selmi, Guarini, Fabrizi, Malmusi e Cavallotti nel tratto compreso tra via indipendenza e via Pellico. In via Cavallotti il cantiere prevede invece solo un restringimento di carreggiata. Per limitare il disagio, si è deciso di effettuare le lavorazioni in orario notturno.