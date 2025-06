Lavori di riasfaltatura in via Berengario e in viale Fontanelli

Da martedì 17 giugno via Berengario, da via Bono da Nonantola a viale Fontanelli e lo stesso viale Fontanelli sull’intero asse stradale saranno interessate da lavori di riasfaltatura a cura del Comune di Modena.

Per consentire l’intervento, che sarà effettuato con cantiere mobile, dalle 8.30 alle 17.30, nelle vie sarà operato un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà con limite di velocità a 30 chilometri orari, a senso unico alternato regolato da movieri, con diritto di precedenza ai veicoli aventi la propria semicarreggiata libera da lavori o occupazioni. Anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it). In corrispondenza dei lavori sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati della sede stradale. La riasfaltatura in via Berengario e viale Fontanelli rientra in un pacchetto di manutenzioni stradali straordinarie del valore di 700 mila euro.