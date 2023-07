Lavori di ripavimentazione a Modena, chiusura tratti di via Ganaceto

Da domani il tratto di via Ganaceto da via Taglio a corso Cavour sarà interessato da lavori di ripavimentazione nell’ambito del pacchetto di interventi di manutenzione stradale straordinaria a cura dell’Amministrazione del valore di 900 mila euro. Per consentire i lavori, da lunedì sarà sospesa la circolazione nel tratto di via Ganaceto da via Castel Maraldo (escluso l’incrocio con via Cavallerini-CastelMaraldo) a via Belle Arti (incluso l’incrocio con via Belle Arti-via della Cerca). A partire da lunedì 17 luglio fino al 4 agosto la chiusura riguarderà anche il tratto di via Ganaceto da via Belle Arti a corso Cavour (escluso incrocio). Sarà comunque garantita l’accessibilità pedonale. I cittadini che a causa dei lavori non possono usufruire della propria autorimessa, per sostare su strada in Ztl possono richiedere l’autorizzazione online dal portale https:pass.brav.itModenaFrontOffice accedendo con Spid, Cie o Cns.