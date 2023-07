Lavori di sistemazione stradale a Sassuolo, disagi e cantieri in via Felice Cavallotti

Proseguono, come da cronoprogramma, i lavori di sistemazione delle lastre stradali lungo via Felice Cavallotti. E l’intervento di restyling entra, da domani, nelle sua fase più ‘critica’, ovvero quella che riguarda il tratto centrale della storica arteria: il secondo ‘step’ vedrà, infatti, il cantiere posizionarsi tra il civico 110 – intersezione con piazza Fabbrica Rubbiani – e l’incrocio con vicolo Conce. Tratto interdetto alla sosta e al transito con prevedibili disagi agli automobilisti cui si tenta di ovviare invertendo il senso unico di via Caula e trasformando via Lea in doppio senso, ma solo per consentire ai residenti l’accesso e l’uscita da e per via Fenuzzi.

Su via Fenuzzi, tuttavia, c’è un altro cantiere: Hera sta sostituendo una condotta idrica.

Settimana ‘calda’, insomma, in zona, e non solo per il meteo.