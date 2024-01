Lavori finiti, riaprono le Marconi: "Sono entrate le prime sei classi"

Giornata importante quella di ieri per Castelfranco Emilia, dal momento che è iniziato, nella pratica, il trasferimento degli alunni nelle scuole Marconi completamente rinnovate, dopo oltre tre anni di lavori. Un sorriso ancora più evidente del solito lo ha fatto il sindaco, Giovanni Gargano, che ha confermato: "Questa mattina (ieri, ndr) sono entrate le prime sei classi nelle Marconi rinnovate. Si tratta delle terze medie. Entro la prossima settimana, andremo a pieno regime con tutte le altre classi delle medie e delle elementari. Non c’è stato alcun problema e sono molto soddisfatto, perché si è chiuso finalmente un altro dei grandi progetti che nel 2019 erano solo sulla carta. Abbiamo mantenuto un importante obiettivo di mandato, che ha richiesto un investimento di circa 3,8 milioni di euro di fondi comunali. Nello specifico – prosegue il primo cittadino – mentre l’esterno è rimasto lo stesso, anche perché questa scuola è vincolata dalla Soprintendenza, sono stati completamente rifatti gli interni, per l’adeguamento sismico e la sostenibilità energetica dell’edificio. Ora, le rinnovate Marconi sono pronte per accogliere circa 700 studenti e ad essere la "fabbrica dei sogni" della nostra città". Guardando indietro, Gargano non nasconde quanto tale cantiere sia stato tormentato. "E’ l’emblema – spiega – della resilienza. Siamo infatti partiti coi lavori a fine 2019 e, per arrivare al risultato odierno, abbiamo dovuto affrontare prima il covid, poi l’aumento delle materie prime, poi lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenze che essa ha portato, come i costi del gas e dell’energia elettrica alle stelle. Però, appunto, siamo andati avanti e siamo riusciti a concludere entro la presente consigliatura. I miei ringraziamenti vanno ai tecnici e alle maestranze che hanno elaborato il progetto e lo hanno seguito in tutte le sue parti attuative. Un augurio di buon lavoro va inoltre ai docenti e al personale Ata, e altrettanto un augurio di buono studio va agli alunni che frequenteranno questa scuola oggi e nei prossimi decenni". Gargano, inoltre, ha confermato che nella prima settimana di febbraio finirà il noleggio dei moduli, dove gli alunni sono rimasti per tre anni. "Per il Comune – spiega – significa un risparmio di 100.000 euro al mese".

Marco Pederzoli