"Lavori in tangenziale, code interminabili"

"Tangenziale di Modena in tilt. Ancora una volta dopo i disagi di alcuni mesi fa. Dopo mattinate di passione con code interminabili di auto, direzione Milano, Udicon Emilia-Romagna scrive urgentemente ad Anas, all’Assessore Regionale alla Mobilità Andrea Corsini e al sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "Siamo costretti – esordisce nella lettera il presidente Vincenzo Paldino – a segnalare l’ennesimo estremo disagio nel quale versano i lavoratori e i cittadini che utilizzano abitualmente la SS 12 e la tangenziale di Modena, nel tratto di competenza Anas, per i propri spostamenti. Sono infatti già centinaia le segnalazioni arrivate al nostro centralino della sede provinciale di Modena. La situazione risulta difficile, dato che a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, lunghe code e disservizi si sono manifestati sin da subito e attualmente riguardano la corsia nord della tangenziale, direzione Milano, a partire dall’uscita 6.

Esprimiamo intanto perplessità in relazione al fatto che tali lavori non siano stati programmati in concomitanza con quelli già realizzati nel corso del 2023. E ci preme, poi, segnalare come non sia la prima volta che la nostra associazione si vede costretta a intervenire per sottolineare l’approssimativa pianificazione dei lavori di manutenzione stradale da parte di Anas. E’, infatti, sotto gli occhi di tutti che, per dimensione e per vocazione industriale e turistica, Modena meriti una maggior lungimiranza nella programmazione, anche in considerazione del fatto che gli attuali ingorghi hanno ricadute negative sui valori delle PM10".