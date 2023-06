Lavori in via Luosi, cambia la viabilità

Da domani a venerdì 15 settembre la circolazione in via Luosi, nel tratto compreso tra via Nicoli e via Barozzi, subirà delle modifiche per consentire interventi di manutenzione alla rete del gas a cura di Inrete spa. I lavori verranno svolti con cantiere mobile e i provvedimenti riguardanti la circolazione saranno esecutivi al momento dell’esposizione dei relativi segnali stradali. In particolare, in prossimità e corrispondenza dei lavori, dove sarà vietata la sosta, si verificheranno dei restringimenti di carreggiata. Sarà inoltre istituito un senso unico di circolazione in via Luosi con direzione consentita verso via Barozzi, mentre nelle strade a doppio senso di marcia che intersecano via Luosi vi saranno sospensioni della circolazione in corrispondenza delle intersezioni con la stessa via. La velocità massima consentita sarà di 30 chilometri orari. Verrà inoltre temporaneamente chiuso il passaggio sui marciapiedi garantendo comunque l’accesso alle proprietà laterali e alle attività. nello specifico, Hera comunica che l’intervento si protrarrà sino a fine anno e procederà per brevi stralci, lungo i quali saranno attivati di volta in volta sensi unici, con sfogo sulle trasversali di via Luosi e Barozzi. Saranno comunque sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. Il primo tratto su cui si interverrà, è appunto via Luosi, fra l’incrocio con via Barozzi e via Caula, dunque di fronte all’ITIS Fermi. Hera comunica di aver scelto questa tempistica "per operare durante la chiusura della scuola, alleggerendo l’impatto sul traffico. Progressivamente, il cantiere si sposterà lungo via Luosi, fino all’altezza di via Nicoli. Nei mesi successivi sarà la volta di via Barozzi, dall’incrocio con via Luosi fino a via Testi. Poi, lungo la stessa via Testi, si procederà fino a viale Tassoni. Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; per interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati".