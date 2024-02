Lavori in via Panni. Il sindaco Muzzarelli: : "Il sottopasso stradale aprirà il 22 marzo"

"Il sottopasso stradale di via Panni, realizzato da Fer per superare il passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, entrerà in funzione venerdì 22 marzo, consentendo sia il transito stradale che quello del percorso ciclabile. Entro aprile, poi, i lavori verranno completati con la realizzazione del parcheggio". L’apertura del sottopasso è stata annunciata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel corso dell’assemblea pubblica che si è svolta nella serata di ieri alla tensostruttura del parco Amendola, in via Panni, cui hanno partecipato anche la presidente del Quartiere 3 (Buon Pastore – Sant’Agnese – San Damaso) Maria Teresa Rubbiani e gli assessori Carmen Sagliano, Alessandra Filippi e Anna Maria Vandelli, insieme a tecnici comunali e di Fer. Con la conclusione dei lavori sarà aperta anche la nuova strada di accesso al parcheggio del parco Amendola, realizzata a sud del nuovo asse di via Panni (in corrispondenza del precedente percorso). Il nuovo asse stradale è a doppio senso di marcia, per consentire l’entrata e l’uscita dei veicoli dal parcheggio in sicurezza, e a fianco della carreggiata è presente un percorso pedonale per garantire lo spostamento nord-sud anche ai pedoni. Interventi sicurezza stradale su via Panni In coincidenza con l’apertura del sottopasso saranno conclusi anche i lavori attualmente in corso di realizzazione di cinque elementi rialzati di rallentamento della marcia volti a ridurre la velocità e ad aumentare la sicurezza stradale. Si tratta di due intersezioni rialzate, tra le vie Panni-Giambellino-Ribera e tra le vie Panni-Gibellini, e di tre attraversamenti ciclopedonali rialzati, vicini a via Jodi, via Coppi e via Botticelli, compatibili con il trasporto pubblico.

Nell’area sono previsti anche nuovi percorsi ciclopedonali e la realizzazione di un ulteriore nuovo collegamento stradale e due rotatorie tra via Giardini e stradello San Giuliano, in linea con le previsioni del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Le due rotatorie saranno su via Giardini, all’altezza di via dello Zodiaco, e su stradello San Giuliano, all’incrocio con stradello chiesa Saliceta San Giuliano, e saranno collegate da un nuovo asse stradale, affiancato da percorsi pedonali e ciclabili, che avrà l’obiettivo di scaricare almeno in parte via Panni dal traffico di attraversamento del quartiere. Le nuove infrastrutture viarie saranno realizzate nell’ambito di un intervento di sviluppo residenziale su via Giardini per il quale è stato siglato un accordo procedimentale a inizio febbraio (immagine in allegato) Il progetto condiviso con la parrocchia, in particolare, prevede la sistemazione a verde del retro della chiesa, la realizzazione di un campo multifunzionale e di una serie di parcheggi di servizio lungo stradello San Giuliano.