Lavori in via Plessi, il Pd risponde: "Inaccettabile"

Il giorno dopo l’attacco del consigliere di ’Vignola per Tutti’ Angelo Pasini, a nome di tutta l’opposizione, contro il capogruppo Pd in consiglio comunale Cesare Venturelli per disparità di trattamento della pubblica amministrazione, secondo il punto di vista della minoranza, su questioni edilizie, il Pd di Vignola e la coalizione di maggioranza fanno quadrato attorno a Venturelli. "Il Pd di Vignola – dichiara il segretario Andrea Ghiaroni (nella foto) – esprime solidarietà a Cesare Venturelli, di recente preso di mira dall’attacco del consigliere di minoranza Angelo Pasini, il quale continua a mescolare le questioni amministrative con l’attività professionale e la vita privata dei consiglieri. Premesso che i cantieri presi in oggetto non sono ancora conclusi e sono ancora in essere le valutazioni dei tecnici competenti, tra cui via Plessi, ci chiediamo come Pasini possa scrivere un comunicato prima di accertarsi del risultato finale degli accertamenti stessi. Questo modo di fare politica, rancoroso, è inaccettabile".

m.ped.