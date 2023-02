Lavori in via Vischi, un foyer per la chiesa "La zona cambia look"

Partono questa settimana i lavori di riqualificazione di via Vischi, che dureranno circa 60 giorni. L’intervento di valorizzazione è collegato all’ex chiesa di S. Maria, limitatamente al tratto ricompreso tra via Santa Maria e via Sant’Adriano, ricreando un vero e proprio foyer all’aperto. Il progetto si propone anche di integrare il sistema di illuminazione esistente e istituire per il tratto anche un senso unico. "Il progetto – spiegano dall’amministrazione - prevede la sostituzione della pavimentazione ora in asfalto con materiale di pregio. Il rifacimento della pavimentazione, con l’introduzione di materiali in linea con quelli tipici dei centri storici, unitamente all’istituzione del senso unico, contribuiranno a trasformare l’attuale via di transito, allo scopo di favorirne l’innalzamento della qualità dell’abitare e la vivibilità. L’insieme di tutti gli elementi che caratterizzano il progetto sono stati scelti con l’obiettivo di rendere armonioso l’insieme. Si tratta infatti di un luogo nevralgico per la comunità e per gli eventi culturali. Il costo dell’intervento, finanziato integralmente con fondi statali, corrisponde a circa 82.000 euro (fondi del Pnrr). Per tutta la durata del cantiere i banchi del mercato settimanale collocati solitamente in questa via saranno spostati in viale Rimembranze e quelli del mercatino 800 e dintorni saranno spostati in via San Giovanni. "Abbiamo inaugurato l’Ex Chiesa di Santa Maria ad ottobre – commenta il sindaco Umberto Costantini – riqualificando e ridando vita ad una struttura oggi già utilizzata dalla banda di Spilamberto. L’obiettivo di questo intervento su via Vischi è creare un’area di pregio esterna alla Casa della Cultura e delle Arti preservando il passaggio delle auto con l’istituzione di un senso unico".

m.ped.