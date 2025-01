Lavori nelle scuole, nuova illuminazione per ridurre i consumi

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole del territorio comunale di Zocca il cui termine è previsto il 6 gennaio, per un costo complessivo di 174.265 Iva inclusa. Riguardano la realizzazione del progetto di retrofit dell’impianto di illuminazione esistente con impianto a LED. "La diagnosi energetica – spiega il sindaco Federico Ropa – ha rilevato come in termini di costi/benefici la sostituzione dell’attuale piano luce con un nuovo impianto in termini di tecnologia e di posizionamento, consente una riduzione dei consumi del comparto illuminazione sulla bolletta complessiva, oltre che apporta benefici ambientali e di comfort visivo". Questi i costi per ogni singolo intervento: scuola dell’infanzia ’Le coccinelle’ 40.390 euro; 15.400 nella scuola dell’infanzia ’Il bosco dei 100 acri’ di Montombraro; 55.230 nella scuola primaria ’J. Hilarion Lenzi’ di Zocca e 63.245 nella scuola secondaria di 1° grado ’Martiri della libertà’ di Zocca.

w.b.