Lavori nell’edificio ’jolly’ A disposizione 17 classi

Sono partiti i lavori di realizzazione della nuova palazzina scolastica di Modena nell’area del polo di via Galilei che attualmente ospita gli istituti Selmi e Corni, per un importo complessivo di quasi tre milioni di euro e un intervento di realizzazione di nuovi impianti antincendio e di una vasca di accumulo alla palazzina del Corni: importo complessivo di 800mila euro.

Il nuovo edificio (la cosiddetta scuola jolly) avrà una lunghezza di circa 45 metri per un’altezza di quasi nove metri e conterrà 17 aule su una superficie di 1600 metri quadrati, dove potranno essere ospitati gli studenti delle scuole del territorio coinvolte da eventuali interventi strutturali e manutentivi che rendano inagibili i locali impedendo lo svolgimento regolare dell’attività didattica. Le lavorazioni, che sono realizzate da Batea società cooperativa di Concordia e si concluderanno entro il 2024, non interferiranno con le attuali attività didattiche degli istituti Selmi e Corni, poiché si tratta di un edificio autonomo non direttamente adiacente agli altri fabbricati, nell’area posta tra la nuova palazzina e la chiesa confinante.

Oltre al cantiere della nuova scuola, alla palazzina del Corni partiranno i lavori di realizzazione di un cosiddetto ’anello antincendio’, del rifacimento degli impianti speciali antincendio interni e di una vasca di accumulo, quest’ultima a servizio dell’intero polo scolastico. I lavori si concluderanno entro l’estate senza interferire con le lezioni e saranno realizzati dalla ditta Electra srl di Casalecchio di Reno (Bologna) per un importo complessivo di 800mila euro. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "si tratta di due interventi significativi che rispondono a due bisogni fondamentali per il nostro sistema scolastico, che sono gli spazi adeguati e la sicurezza degli edifici.

Al polo Selmi Corni partono interventi per quasi quattro milioni di euro, senza contare la realizzazione della nuova palestra, ormai prossima all’avvio del cantiere". La nuova palestra, sarà realizzata nell’area del polo scolastico Leonardo, grazie ad un nuovo finanziamento da parte del ministero dell’Istruzione, che ha assegnato alla Provincia di Modena due milioni e 500mila euro per la sua costruzione e i lavori partiranno entro il 2023.