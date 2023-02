Lavori per l’acquedotto, spuntano reperti romani

Doveva essere posata la linea del nuovo acquedotto di Cameazzo, piccola frazione a nord di Fiorano, ma una ‘sorpresa’ venuta alla luce durante gli scavi ad opera di Hera ha interrotto momentaneamente i lavori. Si tratta di reperti, ritrovati a poco più di un metro di profondità, databili in epoca romana: singoli frammenti, ma anche basamenti delle fondamenta in muratura e un’ampia zona di pavimentazione, un tempo probabilmente appartenente ad un cortile o ad un’abitazione. Proprio lì si pensa potesse sorgere una villa romana, all’interno di un insediamento già documentato in più occasioni in passato.

"Cameazzo è stato il primo centro abitato di Fiorano – ricorda il sindaco Francesco Tosi –. A poche decine di metri dal cantiere, c’è una chiesetta privata molto antica, ora annessa ad una villa: al suo interno, un tempo, vi era la campana più antica della regione, risalente all’anno 1304 ed esposta attualmente al castello di Spezzano. Nella nostra zona, se si scava, è facile trovare resti romani". Attualmente l’avanzamento del cantiere sarebbe stato interrotto, per permettere agli operatori della Soprintendenza di effettuare i rilevamenti del caso.

Sulla base delle loro ricerche, si potrà capire quanto il ritrovamento possa essere d’impatto a livello culturale, oltre a stabilire quali saranno le conseguenze sulla posa dell’acquedotto. L’obiettivo è cercare di conciliare gli interessi tecnici con la valorizzazione dell’area, che oggi è ancora poco conosciuta. Nonostante ciò, l’importanza storica di Cameazzo è ben nota fin dalla fine del ‘700.

In questo periodo, venne ritrovata una ‘corniola’ con incisa la testa del Dio Marte; nell’800, poi, nella stessa zona vennero alla luce alcuni avanzi di costruzioni in mattone, oltre a monete risalenti dal regno di Augusto a quello di Costantino. Anni più tardi, le arature dei contadini fecero emergere altri oggetti antichi. Ma quella di Cameazzo non è l’unica area rilevante a livello storico.

Lungo via Ghiarola Vecchia era stato trovato, infatti, un insediamento risalente al Neolitico.

r.p.