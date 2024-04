Lavori stradali in Rua Muro e in tangeziale

Proseguono i lavori di riqualificazione stradale di via Rua Muro, nel centro storico di Modena, con il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli. Da oggi l’intervento si sposta nel tratto compreso tra via Degli Adelardi e via Stella (escluso l’incrocio) per il cantiere Hera e fino a largo San Francesco, per il cantiere comunale, con Rua Muro, quindi, chiusa alla circolazione tra Calle di Luca e via Degli Adelardi, con conseguenti modifiche a viabilità e sosta nella zona. Tra via Stella e largo San Francesco si prevede la riapertura per pedoni e ciclisti nel giro di due mesi. L’intervento ha preso il via lo scorso ottobre dopo i lavori propedeutici che si erano svolti tra fine agosto e inizio settembre per effettuare una serie di saggi richiesti dalla Soprintendenza. Prima della ripavimentazione in selce e ciottoli, Hera si occupa del rinnovo delle reti dei sottoservizi.

La riqualificazione di via Rua Muro fa parte di un pacchetto di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico programmato dal settore Lavori pubblici del Comune per un valore complessivo di 350 mila euro (la quota relativa a via Rua Muro è di circa 160 mila euro).

Domani, a partire dalle 8.30, prende il via un intervento di riasfaltatura dello svincolo 12 della tangenziale Pirandello, nei pressi del cimitero di San Cataldo.

I lavori, a cura del Comune di Modena, interessano i tratti in ingresso e in uscita dello svincolo, saranno eseguiti tra le 8.30 e le 17.30 e proseguiranno per alcuni giorni, fino alla conclusione dell’intervento prevista entro una settimana.

L’intervento comporta la sospensione della circolazione dello svincolo in uscita dalla tangenziale verso il cimitero di San Cataldo (provenendo dalla direzione Milano) e dello svincolo di ingresso in tangenziale per chi proviene da San Cataldo e prosegue in direzione Bologna.

Sono previsti, inoltre, il limite massimo dei 30 km/h di velocità e il senso unico alternato, disciplinato da movieri, sul cavalcavia in direzione del cimitero di San Cataldo e, in direzione opposta, verso l’ingresso in tangenziale in direzione Milano.