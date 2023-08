Lavori su una palazzina in disuso: sarà la sede per sei associazioni

Iniziati, a Gorzano, i lavori di riqualificazione nell’edificio in disuso che fa parte del complesso di via Cappella, di proprietà comunale. A fine intervento la palazzina diventerà una nuova sede polifunzionale per sei associazioni maranellesi, a costo zero per l’Amministrazione, che per dare corso al restyling ha intercettato un finanziamento da fondi PNRR pari a 407mila euro. I lavori stanno coinvolgendo l’intero stabile, ponendo una particolare attenzione alla capacità antisismiche e all’efficientamento energetico dell’edificio. "Si tratta – spiega il sindaco Luigi Zironi – di un’operazione che, integrata agli altri interventi previsti nella stessa zona, sta contribuendo a creare una sorta di nuovo polo socio-culturale in un’area ideale per lo sviluppo di iniziative solidali e per la condivisione di spazi tra diverse realtà. Le associazioni – prosegue Zironi – sono colonne portanti della nostra comunità e l’efficacia delle loro azioni è legata anche alle condizioni in cui operano. Migliorare gli strumenti a loro disposizione, a partire da sedi più adeguate, è proprio la finalità di questo progetto". Progetto che prevede spazi comuni (una sala riunioni, due toilette e un angolo cucina) a piano terra e, al secondo piano, sei locali a disposizione delle singole associazioni. "Andiamo a recuperare e a rigenerare un immobile con grandi potenzialità – aggiunge Chiara Ferrari, assessore ai Lavori pubblici –, cogliendo ancora una volta le opportunità del PNRR. La sistemazione della palazzina favorirà le interazioni con i nuovi alloggi in ‘social housing’ previsti presso la ‘Fattoria del Parco’, con la sala civica ‘Le Nuvole’ e con gli Orti, nonché col futuro Ospedale di Comunità che sorgerà in zona".