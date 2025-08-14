Lavori sul ponte Fosso Grosso. Strada chiusa per 12 giorni

Chiude da lunedì e per dodici giorni chiude la strada provinciale 28 a Lama Mocogno in corrispondenza del Ponte Fosso Grosso. Questo per permettere l’avvio del secondo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale del manufatto. I lavori sono realizzati dall’impresa Pro service Costruzioni srl di Modena e nella sua fase iniziale è previsto il risanamento delle superfici in cemento armato del ponte, la realizzazione di fasciature in fibre di carbonio per rinforzare le travi del ponte, la realizzazione di micropali, tiranti e cordoli per l’installazione di nuove barriere guardrail, oltre al rifacimento della sede viaria e della segnaletica.

I lavori fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena. Intanto, prosegue il piano di programmazione degli interventi di manutenzione dei ponti della Provincia di Modena che dal 2018 al 2029 prevede complessivamente 117 interventi di manutenzione straordinaria con un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro. Tutti gli interventi fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena con luce superiore a sei metri.

In particolare, dal 2018 ad oggi sono stati 68 i progetti messi in campo, per un importo complessivo di 27,2 milioni di euro, di cui 38 interventi sono già conclusi (per 14 milioni di euro), 18 cantieri sono in corso e altri 12 sono in fase di programmazione. Per quanto riguarda il periodo 2026-2029 sono previsti invece 49 progetti per complessivi 15,4 milioni di euro.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "il dramma del ponte Morandi ci ha ricordato l’importanza della manutenzione delle nostre strutture, che devono essere sicure per l’incolumità di tutti. Oltre alle manutenzioni straordinarie è in corso il monitoraggio delle strutture che, con un’azione permanente e periodica, ci assicura tempestività nell’individuazione di eventuali criticità. Sappiamo quanto sia importante questa attività, avendone avuto prova di recente con il ponte Rio Torto di Serramazzoni lungo la Nuova Estense, di competenza di Anas".

