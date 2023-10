Lavori sul ponte per resistere alla piena

Rimarrà chiuso fino a domenica 12 novembre il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido a Modena. Proseguiranno infatti anche nelle prossime settimane, rinviando l’apertura prevista in questi giorni, le attività del secondo stralcio di lavori per la messa in sicurezza delle sponde del corso d’acqua a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Rimarranno comunque accessibili le abitazioni e attività presenti sulla strada. L’intervento, finalizzato a contenere gli effetti di rigurgito del fiume Panaro in situazione di piena, prevede tra l’altro, così come già fatto lo scorso anno per il lato destro, la realizzazione di un manufatto di chiusura del lato sinistro di strada Curtatona in corrispondenza del ponte.