’Lavoriamo 8 ore, il posto non c’è’

E’ una situazione che viene spesso riscontrata: entrambi i genitori lavorano, i nonni sono molto anziani o abitano lontano. Ma alla fine, il posto all’asilo nido per il bambino non c’è.

"Io lavoro otto ore al giorno dal lunedì al venerdì – racconta Alessia – il mio compagno altrettanto. Uno dei due nonni ha più di 75 anni ed è rimasto vedovo, gli altri due abitano in un comune a 20 chilometri di distanza da Modena. Siamo in chiara situazione di bisogno, eppure, con nostra grande sorpresa, il posto al nido per nostro figlio non c’è. Abbiamo fatto richieste per cinque asili nido e per tutta risposta ci hanno messo in cinque liste di attesa diverse. E’ vero, purtroppo non ho specificato che una coppia di nonni abita lontano, ma il regolamento prevede la correzione entro 15 giorni e il tempo è già scaduto. In ogni caso però, avremmo guadagnato solo sei punti in più e non saremmo ugualmente riusciti ad accedere. In questi casi – aggiunge Alessia – non resta che la struttura privata, che però è molto costosa e non garantisce il posto al cento per cento. Speriamo di essere ricontattati a breve con una soluzione praticabile, ma per il momento mi sento di dire che è molto spiacevole, nelle condizioni in cui siamo, sentirsi dire che il posto non c’è".