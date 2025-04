Lavoro, allarme povertà: "Donne penalizzate: guadagnano il 27% in meno degli uomini"

Cgil, Caaf e Federconsumatori di Modena hanno pubblicato il quarto rapporto sui redditi da lavoro dipendente in città e nella provincia. L’anno scorso il titolo era ’Il Crollo’, riferendosi alla caduta del potere d’acquisto delle famiglie e alla crisi del precariato. Quest’anno solo all’apparenza sembra andare un po’ meglio: il report, basato sulle 43mila dichiarazioni dei redditi effettuate nell’anno dal Patronato, è intitolato ’La Frana: Il progressivo impoverimento dei lavoratori e delle lavoratrici modenesi’. "Una frana che non si ferma, ma rallenta", commenta il presidente di Federconsumatori Modena Marzio Govoni. "Dal 2022, anno in cui si è visto il crollo di 8 punti del potere d’acquisto per i lavoratori dipendenti e malgrado le nuove contrattazioni nazionali ed aziendali, questo valore non è mai risalito ma ha solo rallentato, attestandosi (nel 2023 sul 2022) a un -0,1 percentuale". Una media già di per se non incoraggiante ma che si accentua prendendo i singoli casi: "Le forbici si ampliano, fra uomini e donne, fra giovani e meno giovani e fra le diverse realtà del territorio, con Vignola e la bassa che nei settori chiave vantano un timido miglioramento" chiosa Govoni.

Parlando di giovani "statisticamente sono gli unici per i quali si è visto negli ultimi anni un aumento in busta paga. Sempre statisticamente rimangono quelli che percepiscono di meno, ma l’aumento è dovuto al fatto che a loro sono richiesti flessibilità e straordinari: non è che percepiscono di più, ma devono fare più ore", evidenzia Massimiliano Vigarani, consulente statistico dello studio che precisa anche che "questi dati si riferiscono alle dichiarazioni dell’anno passato, ma il 2025 sarà un anno di incertezza per i lavoratori sia a causa dell’aumento del costo dell’energia, sia per via delle incertezze geopolitiche". Novità del report 2025 è anche l’attenzione rivolta alla situazione del settore pubblico: Scuola, sanità ed enti sociali: "Il settore pubblico in Italia è percepito come un costo", commenta il dirigente sindacale Claudio Riso, "mentre per essere un volano dovrebbe essere piuttosto un investimento".

Pensando alle scuole, che contano 13mila operatori in provincia, "un terzo è precario, con contratti a tempo determinato, e nel settore scolastico la contrattazione è quasi inesistente, con stipendi fermi e erosi dall’inflazione mentre per sviluppare l’anzianità e prendere quel poco in più occorrono anni, cosa che molti contratti non prevedono. Per chi ottiene la cattedra, poi, lo stipendio non vale gli anni di studio e investimento e magari – specie in una città come Modena, non economica – non copre neanche le spese. Per questo negli ultimi anni si vede un fenomeno nuovo: le rinunce. Chi può, cerca di andare da un’altra parte". Fenomeno che si verifica anche nel settore della sanità, come spiegato dalla segretaria del sindacato di funzione pubblica Giada Catanoso: "Stiamo riscontrando una fuga dal pubblico impiego che si ripercuote su settori chiave come quello della sanità: l’inadeguatezza dei salari, le richieste di straordinari e sacrifici per coprire i turni rimasti vacanti, portano i professionisti a guardare al privato, che per orari, retribuzione e garantismo diventa allettante".

Anche nel privato, dai dati a disposizione, si è vista una flessione di orari e retribuzioni: da un lato aumentano "gli operatori, dall’altro abbiamo notato che il pubblico vi si rivolge di più. Abbiamo riscontrato, nel pubblico impiego come nella sanità, bandi ‘rimasti vuoti’, dove per condizioni e costo della vita non si è presentato nessuno", conclude Catanoso. "La nostra speranza" chiosano Federconsumatori e Cgil, "è lo Stato investa nel pubblico e nel privato, che i contratti tornino ad essere adeguati alla dignità ed alla tranquillità dei lavoratori, e che si risponda a questa fotografia – cupa ma realistica – della nostra provincia".