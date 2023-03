Lavoro e benessere Seta, una palestra e ambulatorio medico per tutti i dipendenti

Palestra, ambulatorio medico, laboratorio per i figli dei dipendenti con disabilità o disturbo dello spettro autistico: per Seta il benessere dei dipendenti è un elemento strategico. Così Seta ha attivato il progetto di welfare aziendale ‘#Conciliamo’, del valore di circa 500mila euro. Il progetto è stato selezionato e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, nell’ambito di un bando nazionale emesso nel 2019 con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei lavoratori.

Seta è l’unica azienda italiana di trasporto pubblico su gomma ad avere ottenuto questo riconoscimento. I fondi stanziati, al 70% dal Dipartimento del governo e per il restante 30% direttamente dall’azienda, hanno permesso di realizzare diverse attività innovative, come una palestra aziendale riservata ai dipendenti, un ambulatorio salute, un laboratorio per i figli dei dipendenti con disabilità o disturbo dello spettro autistico, sale attrezzate per co-working, corsi di informatica per dipendenti e familiari, una community aziendale online.

"‘#Conciliamo’ – spiega Antonio Nicolini, presidente di Seta – intende favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e di quella familiare dei dipendenti. Grazie alla realizzazione del progetto il benessere dei 1050 lavoratori di Seta assume un ruolo sempre più centrale nell’ambito della nostra strategia operativa: così la nostra politica di welfare aziendale, attiva da diversi anni, compie un significativo passo in avanti".

Nella sede di Modena è già operativo un ambulatorio medico per la prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, accessibile a tutti i dipendenti che potranno così usufruire di visite specialistiche e prestazioni terapeutiche a prezzi agevolati. Visite che, oltre a far risparmiare tempo ai lavoratori, saranno rivolte in particolare alla prevenzione di quelli che possono essere i problemi per il tipo di attività che svolgono, ad esempio quelli dell’apparato muscolo-scheletrico, della colonna vertebrale e della postura.

Vi è poi una struttura estremamente innovativa, un laboratorio creativo pensato e realizzato per i figli dei dipendenti con disturbo dello spettro autistico, che verrà gestito in collaborazione con le associazioni Aut Aut e Il Tortellante, per dare un supporto alle famiglie e incrementare le possibilità di inclusione sociale. Infine, una palestra di oltre 130 metri quadri con macchinari all’avanguardia di Technogym, finalizzata a promuovere l’abitudine alla corretta attività fisica nella propria routine quotidiana, direttamente sul luogo di lavoro. Aperta tutti i giorni dalle 7 alle 21.30, può essere associata alle prestazioni fornite dall’ambulatorio medico, per fornire piani personalizzati di allenamento.

Il progetto si inserisce sulla linea delle tre priorità strategiche di Seta, "investire – prosegue Nicolini – per migliorare le condizioni in cui operano i nostri dipendenti, investire in mezzi moderni e sempre più ecosostenibili (sono in arrivo 23 nuovi mezzi urbani ibridi elettrico-metano), e investire in tecnologie che rendano migliore il servizio, come poter pagare a bordo dei nostri mezzi con carta di credito o bancomat".

Sofia Silingardi