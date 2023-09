Lavoro, Fondazione protagonista

Il lavoro come frontiera di inclusione, sfida chiave per costruire partecipazione e per contribuire allo sviluppo personale e a quello della società e del Paese. È questo il tema a cui è dedicata la Giornata Europea delle Fondazioni, che anche quest’anno si celebra domani. L’iniziativa, promossa da Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, e Assifero, Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici, ha quest’anno per titolo ’Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità’ e propone una declinazione di attività coerenti al tema che si svolgeranno in contemporanea in 120 luoghi d’Italia. È in questa cornice che Fondazione di Modena, in collaborazione con Roots e AIW, Association for the Integration of Women, FMAV Fondazione Modena Arti Visive e l’IIS Venturi, Caritas e Le Chemin des Femmes - Amigdala, invita la comunità a partecipare alle diverse attività che si fanno espressione di inclusione, accessibilità e collaborazione. Dalle 15 alle 19, presso il Cortile del Leccio di Modena (Via Francesco Selmi 67) assaggi gastronomici multietnici, il laboratorio artistico con l’argilla, l’attività di cucito e l’ascolto di voce e diversità che si incarnano in un unico canto. La partecipazione è gratuita e l’ingresso è libero. Tra il 2021 e il 2022 sono stati 33 i progetti avviati e 2.803 i soggetti destinatari delle attività, dal valore complessivo di quasi 8 milioni e 500 mila euro, la metà sostenuta da Fondazione di Modena. Numeri che confermano l’impegno dell’ente di Palazzo Montecuccoli sul fronte dell’inclusione lavorativa.