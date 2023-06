Lavoro in salute Crescono i contratti a tempo indeterminato "Ma c’è chi soffre"

di Alberto Greco

L’economia modenese sta bene ed è in salute. Rinviano ad un certo ottimismo i dati del ’Rapporto congiunturale sul lavoro dipendente’ della Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna.

Ci sono, infatti, note positive riguardo al mercato del lavoro modenese, che nel 2022 ha visto crescere le attivazioni dei contratti dipendente (+ 11,2% rispetto al 2021), raggiungendo livelli mai raggiunti prima e superiori alla serie storica provinciale.

Ma, a fare ben sperare è soprattutto il fatto che pare esserci avviati verso una maggiore stabilità occupazionale, alimentata dall’aumento delle posizioni contrattuali a tempo indeterminato. Prendendo in considerazione l’intero 2022, a livello provinciale si rileva un saldo pari a 6.345 posizioni in più di contratti indeterminati, che hanno compensato la parallela contrazione di contratti a termine (tempo determinato, apprendistato e lavoro somministrato a tempo determinato), scese di 931 unità rispetto a fine 2021.

"L’andamento positivo dei flussi e delle posizioni di lavoro dipendente, proseguita anche nel primo trimestre 2023 a livello regionale, è certamente un dato che soddisfa. Ovvio – fa sapere Marco Melegari, direttore Agenzia per il Lavoro sedi di Modena e Reggio Emilia – che risultati di questo tipo non devono farci dimenticare che non mancano singole situazioni di sofferenza per le quali occorre sempre tenere alta l’attenzione e mettere in campo tutti gli strumenti previsti per ridurre il disagio dei lavoratori eventualmente interessati".

In questo scenario si inserisce anche la crescita tendenziale delle posizioni di lavoro intermittente: 583 unità in più nell’anno (di cui 541 riferite al settore turistico), che rappresenta il saldo tra 10.720 attivazioni e 10.137 cessazioni.

Nel complesso dell’economia provinciale, nei dodici mesi del 2022 le attivazioni di contratti di lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e privato sono state 146.155, mentre le cessazioni, cresciute anch’esse (+ 15,3%), sono state 140.741.

La crescita delle posizioni dipendenti (saldo attivazioni-cessazioni), seppur con meno intensità (furono 9.350 nel 2021), è proseguita anche nel corso del 2022 con un incremento di 5.414 unità di lavoro in più. Il positivo andamento delle assunzioni è stato trainato in modo particolare dall’industria (+ 3.415 unità), cui vanno attribuite più del 63% delle posizioni dipendenti create nell’economia provinciale, seguita dalle altre attività dei servizi (+ 755 unità), dal commercio, alberghi e ristoranti (+ 611 unità) e dalle costruzioni (+ 619 unità). Stazionaria la dinamica in agricoltura.

Nel settore turistico, infine, si rileva un saldo annuale pari a 900 unità in più, di cui 541 per la componente di lavoro intermittente e 359 per quella di lavoro dipendente.

A rendere ulteriormente ottimistico il quadro generale della economia modenese è il dato relativo agli ammortizzatori sociali richiesti dalle imprese della provincia. Sulla base dei dati pubblicati da Inps nel 2022 sono state autorizzate 5.367.226 ore di Cassa Integrazione Guadagni, pari al 17,3% del totale regionale.