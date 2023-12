Lavoro irregolare al mercato: 3 attività sospese

Alcune circostanze sospette – un numero rilevante di addetti alle vendite in posteggi normalmente gestiti da persone diverse – hanno indotto la Polizia Locale di Formigine a porre in essere una mirata operazione di controllo sul mercato cittadino.

In collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Modena, gli agenti hanno così controllato, sabato, cinque attività mercatali, identificando sette lavoratori non in regola. A seguito degli accertamenti successivi, sono state immediatamente sospese le attività di tre banchi e comminate pene pecuniarie per complessivi 20mila euro, e gli agenti hanno provveduto ad identificare anche le persone coinvolte dall’operazione di controllo.

"Il Patto Civico per la Legalità firmato dal Comune insieme, tra gli altri, alle Associazioni di categoria e sindacali – il commento dell’assessore alle Attività Produttive Corrado Bizzini – impone che ognuno faccia la sua parte per contrastare il lavoro irregolare e garantire la corretta concorrenza tra le imprese. L’aspetto sulla sicurezza dei lavoratori non è secondario, così come la tutela dei consumatori. Anche questi controlli – la conclusione di Bizzini – rendono il nostro mercato un fiore all’occhiello, premiato da tante persone che lo scelgono per fare acquisti".