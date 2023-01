"Lavoro, Italpizza vertenza faro per il futuro"

di Paolo Tomassone

L’affermazione di riaprire la questione dei salari nel nostro paese per il fatto che il lavoro è sempre meno pagato e sempre più precario, è al centro della preoccupazione della Cgil che ieri al Forum Monzani ha dato il via alla tre giorni di congresso provinciale dal titolo ‘Il lavoro crea il futuro’. Nella lunga e dettagliata relazione del segretario Daniele Dieci questa rivendicazione trova le parole e lo svolgimento più da sociologo che da politica sindacale. Non c’è nel suo intervento un giudizio preciso sulle scelte del governo Meloni che ha evitato di affrontare in misura adeguata il tema del cuneo fiscale e sulla tassazione, che lascia invariato il prelievo sul lavoro dipendente riducendo invece quello sul lavoro autonomo.

"Bisogna mettere in campo un progetto redistributivo che parta da una vertenza nazionale sui salari in tutti i territori e in tutti i luoghi di lavoro – rimarca in un passaggio il segretario –; che individui nella tassazione di rendite, profitti, extraprofitti e patrimoni l’elemento per la riconquista di una giustizia economica e che fissi in 1 a 10 il rapporto tra la retribuzione più bassa e la retribuzione più alta dentro alla stessa realtà lavorativa, sia essa pubblica o privata". Modena è pronta a sostenere una vertenza diffusa su questo, come già anticipato lo scorso mese in occasione dello sciopero che ha trovato uniti Cgil e Uil nel corteo che si è svolto a Reggio Emilia. Il segretario della Cgil modenese si concentra sulla necessità di ripensare il modello contrattuale sul territorio: "in tutte le contrattazioni collettive, siano esse di primo o di secondo livello, non è più scindibile il rapporto tra politiche salariali, tra le rivendicazioni retributive e il rischio di impoverimento della qualità del lavoro e della vita – spiega –. La regolarità dei rapporti di lavoro, l’orario di lavoro, lo sfruttamento lavorativo ed emotivo, la precarietà: io credo che sia su questo campo che ci giochiamo il nostro futuro". Daniele Dieci cita tre vertenze ‘made in Modena’ che diventano un faro per le sfide future: quella sulla Fondazione Cresciamo, con l’equiparazione delle condizioni economiche tra lavoratrici dirette del Comune e quelle della fondazione impiegate nelle scuole 0-6 anni; quella di Italpizza che ha portato al termine della trattativa alla definizione di nuovi contratti per lavoratori fino ad allora sotto le dipendenze di cooperative esterne; il protocollo sui riders firmato con il Comune per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei ciclofattorini.

Sulle relazioni tra sindacati e istituzioni si è soffermato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Il Patto per il lavoro e per il clima da otto anni ci ha permesso di condividere tutte le scelte strategiche di questa regione con le parti sociali". Oltre al sindaco Gian Carlo Muzzarelli è intervenuto anche il prefetto, Alessandra Camporota, che nel suo saluto ha ricordato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli a un anno dalla sua scomparsa.