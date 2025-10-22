Lavoro, l’Osservatorio della Cgil: "Esportazioni e industria, è crisi. Boom di inattivi: 11.500 in più"

Un futuro di "profonda instabilità", soprattutto se dal locale allarghiamo lo sguardo allo scenario internazionale, dove la crescita del Pil mondiale è ’oscurata’ da tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici, che hanno riflessi anche sulla nostra provincia. È quanto emerge dal 17esimo Osservatorio Economia e Lavoro (Oel), illustrato dalla Cgil, che ha analizzato vari aspetti: settori industriali, occupazione, turismo e ambiente.

"I dati che emergono ci preoccupano, sia per il presente sia per le prospettive – spiega Alessandro De Nicola, neo-segretario generale di Cgil Modena – è un segnale allarmante per un territorio come il nostro. Per questo, riteniamo necessario proseguire la mobilitazione della Cgil". Dopo il calo del 2023, nel 2024 torna a crescere lievemente il valore aggiunto in provincia di Modena (+0,3%). Ancora debole la crescita stimata per il 2025, che si immagina dello 0,7% – in linea con la media regionale dello 0,6% –, soprattutto grazie al contributo dei settori agricoltura (+17%) e costruzioni (+1,9%). Forte e prolungata crisi (dal 2023), invece, per l’industria che coinvolge ordini e fatturato: arrancano anche i distretti ceramico e tessile.

"Il quadro è quello di un territorio forte e solido dal punto di vista economico, ma che comincia a mostrare difficoltà crescenti – dichiara il presidente Ires Giuliano Guietti – l’industria da un paio d’anni registra un arretramento del valore aggiunto e della produzione. Considerando che l’apparato industriale della provincia di Modena è tra le eccellenze regionali e nazionali, ciò desta preoccupazione". Lo scorso anno si è registrato un calo dell’1,7% anche per le esportazioni modenesi.

"La crisi è iniziata prima dell’introduzione dei dazi – ricorda Guietti – tuttavia, l’aumento delle tariffe doganali rischia di aggravare ulteriormente la situazione: nel 2024 circa il 17% delle esportazioni modenesi era diretto verso gli Stati Uniti (in particolare auto) e l’impatto dei nuovi dazi potrebbe essere significativo". Cala (-70) anche il numero di imprese nel saldo dell’ultimo biennio seguendo un trend che va avanti dal 2011: gli andamenti più negativi sono quelli del commercio all’ingrosso e al dettaglio (-278 imprese) e dell’industria manifatturiera (-190, dopo la perdita di 314 dell’anno prima), crescono invece le imprese nel campo delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+ 136 imprese). Impennata di chi fa ricorso alla cassa integrazione, soprattutto nel settore meccanico mentre in agricoltura gli occupati salgono del 47,5 per cento. Ma, in generale, l’"altalena" dell’occupazione, dai dati Istat è preoccupante: si registra un calo sia dell’occupazione ( – 1,2%) che della disoccupazione (circa 4mila disoccupati in meno). Dunque la riduzione dei disoccupati non è dovuta a contratti/assunzioni ma a un loro abbandono del mercato del lavoro: è, infatti, in progressiva crescita il numero di inattivi (+11.500), tra questi molte le donne in età lavorativa. "Le donne sono le ultime a entrare nel mercato del lavoro quando le condizioni sono favorevoli e le prime a uscirne quando la situazione peggiora – le parole di Roberta Orfello, della segreteria Cgil Modena – purtroppo, cresce il numero delle donne inattive, spesso sui 40 anni, costrette a lasciare l’occupazione per dedicarsi alla cura dei familiari".

Le retribuzioni medie dei lavoratori sono in crescita, ma per la maggior parte su percentuali inferiori a quella dell’inflazione (in base alle dichiarazioni del 2024 il reddito imponibile medio della provincia di Modena è pari a 25.618 euro, dunque +4,4%). Una retribuzione che resta superiore alla media regionale, ma che nasconde una profonda disparità di genere: gli uomini guadagnano, infatti, circa un terzo in più rispetto alle donne.

"È un problema che richiede un cambiamento – sottolinea Roberta Orfello – da un lato culturale, perché oggi sono ancora le donne a farsi un carico, quasi esclusivo, delle responsabilità di cura, spesso rinunciando così al proprio stipendio, in molti casi inferiore a quello maschile; dall’altro serve anche un cambiamento strutturale, con politiche di welfare più efficaci".