Lavoro "nero", blitz in maglieria

Non solo erano privi di contratto ma erano anche clandestini. Eppure tutti lavoravano tranquillamente all’interno dell’azienda tessile. E’ scattata la sospensione ma anche la denuncia per il titolare di un’impresa tessile situata a Soliera. Le irregolarità, ‘pesanti’, sono emerse nei giorni scorsi all’esito di un controllo della guardia di Finanza, condotto insieme al personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Infatti i militari, insieme ai colleghi hanno eseguito un intervento congiunto volto proprio a contrastare il lavoro sommerso. Una volta effettuato il sopralluogo nell’azienda in questione, gli operatori hanno così riscontrato una situazione di irregolarità nell’impiego di lavoratori dipendenti. Infatti i militari hanno trovato all’interno dello stabilimento 27 lavoratori di nazionalità cinese, tutti impegnati nelle svariate mansioni. Cinque di questi, però, sono risultati privi di qualsivoglia regolarizzazione del rapporto di lavoro e di questi cinque, 4 sono risultati pure sprovvisti di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. Per quanto riguarda i lavoratori, quindi, i militari hanno provveduto subito ad allontanarsi dal luogo di lavoro mentre nei confronti del titolare dell’azienda è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con la contestazione immediata di una sanzione di 2.500 euro. Nei confronti dei 4 lavoratori irregolarmente presenti nel territorio è stato poi adottato un provvedimento di espulsione, mentre il datore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per impiego di lavoratori clandestini. Nonostante sanzioni e denunce, dopo qualche giorno dall’ispezione l’ispettorato del lavoro ha constatato come il titolare avesse continuato a mandare avanti la propria attività come se nulla fosse accaduto. Nei confronti dell’uomo scatteranle sanzioni previste.