Lavoro nero, sospesi altri due autolavaggi

Dopo quelli scoperti nei giorni scorsi, ancora Autolavaggi nel mirino dell’Ispettorato del Lavoro che si avvale di operatori neoassunti per l’attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Si tratta di una vigilanza straordinaria per contrastare il lavoro sommerso e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche più vulnerabili.

Ai primi controlli a partire dal mese di agosto con il coinvolgimento del Nil e dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa) di Modena – che hanno condotto all’adozione di provvedimenti di sospensioni delle attività imprenditoriali interessate e alla contestazione di sanzioni per oltre 90 mila euro – sono seguiti ulteriori controlli con la costituzione di gruppi ispettivi integrati dai neoassunti ispettori tecnici consentono una verifica capillare delle attività commerciale.

Il rafforzamento della ’squadra ispettiva’, ha permesso un

controllo a tappeto del territorio, con la verifica di altre due aziende di autolavaggio, entrambe sospese per la presenza di lavoratori in nero, che rappresentavano il 100% della manodopera occupata, e per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, con relativa contestazione di oltre 70mila euro a titolo di sanzioni, ammende e somme aggiuntive.

Le verifiche, riferiscono dall’Ispettorato del Lavoro, continueranno per l’accertamento di ulteriori irregolarità, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro e al relativo inquadramento, alla corresponsione delle retribuzioni, all’orario di lavoro nonché a violazioni di natura contributiva e previdenziale.

I controlli, anche di natura tecnica, proseguiranno su tutto il territorio modenese.